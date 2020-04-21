بلجيكا: انخفاض واضح في أعداد الوفيات جراء كوفيد19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة الفيدرالية أن وباء كوفيد 19 أودى بحياة 170 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

لكن المتحدث باسم المركز الدكتور ايمانويل أندريه، لاحظ في مؤتمره الصحفي اليومي انخفاضاً واضحاً في أعداد الوفيات، فـ”منذ عدة أيام نلاحظ أن عدد الوفيات بات أقل من 200 شخص يومياً”، وفق كلامه.

كما أكد أندريه أيضاً على تراجع أعداد المقبولين في المشافي للعلاج وكذلك تقلص أعداد من يعالجون بوحدات العناية المركزة.

هذا ولايزال هناك 4976 شخصاً يعالجون في المشافي من وباء كوفيد 19، منهم 1079 في أقسام العناية المركزة.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 173 شخصاً دخلوا المشافي للعلاج يوم أمس مقابل 107 تمكنوا من تركها.

هذا وقد حصد وباء كوفيد 19 أرواح 5998 شخصاً في بلجيكا، أغلبهم في دور رعاية المسنين، بينما سجلت البلاد عدد إصابات إجمالية مؤكدة وصلت إلى 40946 شخصاً.