تاياني: نعم لبدء المرحلة 2 من حالة الطوارئ لكن بشكل انتقائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني، قبوله لفكرة بدء المرحلة 2 من حالة الطوارئ، شريطة أن تكون بشكل انتقائي.

وأضاف تاياني في تصريحات إذاعية الثلاثاء، “أعتقد أن علينا أن نتصرف استنادا لمبدأ الحس السليم بشأن المرحلة الثانية”، مبينا أن “اقتصادنا يجب أن يعود الى الإنتعاش، لكنني لا أعتقد أن بإمكاننا فتح كل شيء مرة واحدة وعلى الفور”.

واشار البرلماني الأوروبي الى أنه “لحماية صحة المواطنين، يجب أن تكون لدينا خطة استراتيجية لتحديد القطاعات التي يمكن أن تبدأ فوراً وفي أي مناطق من البلاد”، موضحا أن “أولى القطاعات التي يمكن إعادة تشغيلها هي الزراعة والبناء، ثم حيث يمكن أن تنتفي إمكانية العدوى فيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة، لذلك يمكنها البدء من جديد”. وشدد على القول “نعم لإعادة الإنطلاق بحذر وكبقع الفهد الى حد ما، اعتمادًا على مناطق انتشار العدوى”.

من جانبه، قال مستشار منطقة لومباردي للرعاية الصحية جوليو غالّيرا، “نحن بحاجة إلى إعادة تشغيل البلاد في أقرب وقت ممكن، ولكن بشكل آمن”، فـ”أعتقد أن من الأكثر ذكاءً القيام بذلك لفئات الإنتاج التي تضمن السلامة”. وأختتم بالقول “ربما يمكن أن تبدأ بعض الأنشطة أولا ثم تليها الأخرى بالتأكيد لاحقًا”.