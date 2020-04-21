إيطاليا: تعليق اختبار مجاني بالأجسام المضادة بدأ أمس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلنت هيئة صحية إيطالية تعليق اختبار مجاني بالأجسام المضادة كان قد بدأ أمس.

وكان قد أُعلن أمس فقط عن اختبارات مصلية للكشف عن أجسام (Sars-CoV-2) المضادة، المقاومة لفيروس كورونا، تقدم مجانًا كجزء من دراسة أجرتها مجموعة (MultiMedica) الطبية في مستشفى سان جوزيبي بميلانو أولا، ثم بمعهد سيستو سان جوفاني للاستشفاء والرعاية الطبية الإخصائية، بينما تم الإعلان المناقض اليوم، إن “الدراسة معلقة مؤقتاً”.

وقالت مجموعة (MultiMedica) في بيان الثلاثاء، “إن الدراسة على السكان، والتي وافقت عليها لجنة الأخلاقيات في معهد الاستشفاء والرعاية الطبية الإخصائية، والمخصصة لتحليل تفشي عدوى كوفيد 19 في بلديتي ميلانو وسيستو سان جوفاني، تم معايرتها على عينة محددة من السكان، وهي تتعارض مع العدد الكبير من الطلبات التي وردت في أقل من 24 ساعة”.

وخصت المجموعة الى القول إنها للسبب المذكور سابقاً، وبالإتفاق مع إدارة مقاطعة لومبارديا، “ارتأينا تعليق الإختبارات مؤقتًا، والذي ستعود للبدء قريبًا، في موعد يتم تحديده بعد مشاطرة بروتوكول الدراسة مع مرافق الرعاية الصحية الأخرى في إقليم لومبارديا”.