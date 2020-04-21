مسؤول ايطالي: البديل لتقنية تتبع الاتصالات هو الابقاء على القيود الحالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-دافع مفوض الحكومة لطوارئ فيروس كورونا، دومينيكو أركوري عن تقنية تتبع اتصالات المواطنين، التي شككتت في دستوريتها بعض الاحزاب السياسية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء الى أن البديل هو الابقاء على التدابير التقيدية لحركة المواطنين من اجل احتواء أي تفشي جديد محتمل للجائحة.

وقال أركوري إن تقنية “التتبع هي طريقة لضمان معرفة الاتصالات التي يجريها الأشخاص وتكتسي أهمية كبيرة إذا أصيب شخص ما بالعدوى بحيث يمكن استخدامها لاحتواء انتشار الفيروس”.

واردف “في جميع أنحاء العالم، تخفيف اجراء احتواء حركة المواطنين يعني القدرة على التحديد الفوري لاتصالاتهم” الخارجية، منوها بأن “البديل لن يكون تخفيف الإجراءات التقيدية وبالتالي حرماننا من أجزاء مهمة من حريتنا ،كما هو الحال في هذه الأسابيع”.

وكان أركوري فد وقع الاسبوع الماضي على عقد تطبيق طورته شركة (Bending Spoons) ، التي مقرها مدينة ميلانو وقدمته بصورة مجانية للحكومة، يعتمد على نظام البلوتوث، ولكنه قابل للتكيف أيضًا مع نظام تحديد المواقع العالمي.

كما أكد أركوري في تصريحات سابقة أن التطبيق سيكون “ركيزة مهمة في إدارة المرحلة التالية من الطوارئ” بعد المرحلة الاولى، أي حالة الاغلاق الراهنة، التي من المقرر أن تنتهي في الثالث من شهر أيار/مايو المقبل، داعيا الايطاليين الى “الانضمام الطوعي” لهذه المبادرة بتحميله على هواتفهم النقالة.