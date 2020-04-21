جدل أوروبي بشأن آليات إعادة فتح الحدود الداخلية على خلفية كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعهدت المفوضية بإصدار خطوط توجيهية لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود فيما بينها بشكل منسق بعد إغلاق دام لقرابة شهرين على خلفية تفشي وباء كوفيد 19.

وتنظر العديد من الدول والأطراف غير الحكومية الأوروبية بقلق شديد إلى توجه النمسا إلى إبرام اتفاق ثنائي مع ألمانيا بشأن فتح الحدود، في حين يدور جدل في بعض الدول حول إمكانية فتح الحدود التدريجي خلال الموسم الصيفي أمام مواطني مناطق أو دول دون غيرها.

في هذا الإطار، وصف المتحدث باسم المفوضية ايريك مامير، مسألة فتح الحدود بـ”المتشعبة والمعقدة”، فهي لا تنطوي فقط برأيه على ضمان حرية حركة المواطنين كقيمة أساسية للاتحاد، بل “يجب معاينة كل جوانب المشكلة وإيجاد حلول مناسبة”، على حد تعبيره.

إلى ذلك، تلاحظ المفوضية اختلاف حالة انتشار الوباء وطريقة التعاطي معه من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد.

ورفض المتحدث الاتهامات التي توجه للجهاز التنفيذي الأوروبي بالتأخر، في الوقت الذي تهدد فيه التوجهات الثنائية للدول وحدة وتماسك منطقة شنغن.

وعبر المتحدث عن تفهم المفوضية للتصرفات “الانفعالية” للدول الأعضاء بداية انتشار الوباء، حيث بدأت تغلق حدودها بشكل غير منسق.

.واعتبر مامير أن المفوضية لم تتأخر في حينها، بل تدخلت لتذكر الدول الأعضاء بضرورة التنسيق والحوار وتبادل المعلومات، خاصة بشأن حرية الحركة في المناطق الحدودية، وقال: “أصدرنا خطوط توجيهية تؤمن قاعدة قانونية تساعد الدول الأعضاء على التحرك”.

وكانت المفوضية قد أوصت في وقت سابق الدول الأعضاء بالاستمرار في إغلاق الحدود الخارجية والداخلية لحركة المواطنين حتى منتصف شهر آيار/مايو القادم تجنباً لتفشي وباء كوفيد 19، مع الحفاظ على ما سُمي بـ”الخطوط الخضراء” التي تضمن استمرار حركة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية بين الدول والحفاظ على سهولة تحرك العاملين في المجالات الأساسية بين الدول.