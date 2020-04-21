أخصائي قلب إيطالي: تقلص حالات الإحتشاء بـ20٪ في ظل أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أخصائي إيطالي بأمراض القلب، إن حالات الإحتشاء (الذبحة القلبية) تقلصت بنسبة 20٪ في ظل الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الثلاثاء، أضاف مدير قسم طب القلب وأمراض الدورة الدموية بمستشفى تور فيرغاتا التعليمي في روما، فرانشيسكو روميو، أن “أعداد المرضى الذين يراجعون مراكزنا جرّاء أعراض نوبات قلبية، شهد انخفاضاً بنسبة 50٪ تقريبا”.

وذكر روميو أن ذلك “لا يرجع فقط إلى الخوف من وباء كوفيد 19، حيث يتجنب كثيرون الدخول إلى المستشفى والصمود إلى آخر لحظة، مما يقلل فرص البقاء على قيد الحياة”، بل “وكذلك للتأثير الإيجابي للحياة الأكثر هدوءًا التي يتمتع بها الكثير منا أثناء حالة الإغلاق القائمة”، فـ”نحن لا نعمل، لا نقود السيارات ونواجه فرصاً أقل للإرهاق”، مبينا أنها “ظاهرة نقوم بملاحظتها”.

هذا وقد بدأ أخصائي القلب بملاحظة انخفاض حاد في عدد المراجعين منذ منتصف آذار/مارس المنصرم، للمركز الطبي المرموق في العاصمة، الذي يعدّ أحد المحاور الرئيسية في إيطاليا لعلاج النوبات القلبية، والذي يتردد عليه أكثر من 400 مراجع سنوياً.

وذكر روميو أنه “بمقارنة مركزنا بهيئات نظيرة أخرى في جميع أنحاء إيطاليا، تم تأكيد هذه الظاهرة ونحن نمضي قدما في تحليل الوضع”. وأوضح أنه “من هذه الملاحظة نرى أن هناك انتعاشا جزئيا لتلقي العلاج في المستشفيات”.

وأردف “علاوة على ذلك، فالتأمل والمقارنة مع الزملاء من المحاور الطبية الأخرى ومراكز الإصغاء أيضاً، أرى أن هناك عنصرين يجب أخذهما بالاعتبار”، فـ”من ناحية، لم يأت كثير من الناس إلى المستشفى خوفًا من انتقال عدوى كوفيد 19 إليهم، وانخفضت أعداد مراجعي المستشفيات بنسبة 50٪ وربما أكثر”، وهذا “هو موضوع الدراسة التي نشرناها للتو في “مجلة طب القلب والأوعية الدموية”.

كما أشار الطبيب الأخصائي الى أن “المرضى يصلون متأخرين، مع حالات متقدمة أصلا، وليس هناك أسوأ من الاضطرار إلى تقديم العلاج بعد الإصابة نوبة قلبية متقدمة”، والتي “كانت حالة يستحيل علاجها تقريبًا قبل بضع سنوات خلت”.

وذكر روميو أنه “مع ذلك، فالى جانب هذه الظاهرة، أعتقد أن بإمكاننا القول إن هناك انخفاضًا فعليًا بنسبة 20٪ في النوبات القلبية، لأن الحياة التي يمارسها كثيرون منا، خالية من الإجهاد النفسي والجسدي، اللذين يلعبان دوراً مهماً جداً في الأزمات القلبية الحادة”.

وخلص المسؤول بمستشفى تور فيرغاتا التعليمي الى القول، إنه “لم تعد هناك شجارات في المكتب أو لأي أسباب أخرى في السوبر ماركت أو في السيارة عند إشارات المرور”، لذا “فهناك فرص أقل للصدام بوجه عام”.