دي مايو يتجنب التعليق على اتهامات للصين بشأن ادارتها لأزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تجنب وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو التعليق بصورة مباشرة على سؤال بشأن اتهامات وجهت الى الصين حول ادارتها لأزمة فيروس كورونا.

خلال مقابلة مع صحيفة (أفينييري) الكاثوليكية، وردا على سؤال عن هذه الاتهامات وما تداول عن تسرب الفيروس من معمل في مدينة ووهان، قال دي مايو “لطالما كنا شفافين وسنطالب دائمًا بالشفافية”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الايطالية أن “التغلب على حالة الطوارئ يتم من خلال عالم موحد غير منقسم. ايضا بالنسبة للعثور على اللقاح عبر تحالف دولي كبير. فلا أحد يستطيع القيام بذلك بمفرده، والأوقات تصبح أقصر (للحصول على اللقاح) إذا مضينا قدما معًا”، مؤكدا أنه تحدث مؤخرا في هذا الصدد مع الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قد دعا أمس مسؤولين في ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى “التوقف عن مهاجمة الصين وإلقاء اللوم عليها بلا أي سبب”، مشيرا الى أن بلاده “ضحية مثلها مثل الدول الاخرى وليست متورطة بأي شيء يتعلق بالفيروس”.



وكان زعيم حزب الرابطة اليميني المعارض في ايطاليا، ماتيو سالفيني، قد رأى في تصريحات سابقة أنه إذا كانت السلطات الصينية “على علم” بخطورة فيروس كورونا المستجد و”لم تبلغ عنه ولم توفر الحماية” فانها تكون ارتكبت بذلك “جريمة ضد الانسانية”، على حد وصفه