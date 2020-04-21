المفوضية الأوروبية تتابع مسيرة بعض الدول للتخلي عن نظام “الجوازات الذهبية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها أرسلت رسائل لكل من قبرص، مالطا وبلغاريا منذ بداية الشهر الجاري من أجل متابعة ما يجري في عواصمها من عمل لمواجهة ظاهرة جوازات السفر الذهبية التي تُمنح للأجانب الأثرياء.

وكانت المفوضية قد أعلنت أكثر من مرة عن معارضتها لمفهوم “المواطن – المستثمر” والتي تستخدمه دول أعضاء في الاتحاد، حيث تمنح بطاقات إقامة أو جنسيات لأثرياء أجانب مقابل الاستثمار على أراضيها.

في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم المفوضية أن الرسائل، التي لم يكشف عن تفاصيلها، تأتي متابعة لعمل الجهاز التنفيذي الأوروبي مع الدول المعنية من أجل حثها على احترام التشريعات الأوروبية بشأن التجنيس والإقامة، حيث “يتعين أن تأخذ هذه الدول في الحسبان التداعيات الأمنية لتصرفاتها”، وفق كلامه.

ورغم أن المفوضية تقر أن تحديد شروط الإقامة ومنح الجنسية أمر يدخل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، إلا أنها تصر على ضرورة مراعاة المبادئ الأوروبية خاصة لجهة المساواة في المعاملة بين جميع الراغبين بالحصول على وثائق اقامة أو جنسية.

ويخشى الأوروبيون أن يؤثر قيام دول مثل بلغاريا، مالطا وقبرص بمنح جنسيات لاثرياء أجانب دون التدقيق في أصول أموالهم إلى تشجيع الجريمة المنظمة، التهرب الضريبي وغسل الأموال والتحايل داخل الاتحاد.