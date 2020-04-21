ايطاليا: امراة حامل تتعافى من كورونا بفضل علاج البلازما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلنت السلطات الصحية في مدينة مانتوفا باقليم لومبارديا الايطالي أنها تمكنت من علاج امرأة حامل من وباء فيروس كورونا عبر استخدام بلازما الدم المناعية لأشخاص تعافوا من المرض.

ووفق السلطات الصحية بالمدينة، فان المرأة تعافت بفضل حقيبتي بلازما ضخت في دمها، مشيرة الى أنه لم تسجل، على مستوى العالم، حالات شفاء مماثلة لنساء حوامل مصابات بكوفيد-19.

وكانت باميلا فينشنزي (28 عاما)، الحامل بجنينها الثاني، قد أدخلت الى المستشفى في مدينة مانتوفا في 9 من الشهر الجاري وساءت حالتها في غضون 24 ساعة وتم نقلها لاحقا إلى قسم أمراض الرئة، حيث بدأ الاطباء علاجها مستخدمين البلازما الى أن تعافت.

ووفق وسائل اعلام محلية، قالت المرأة التي عادت إلى منزلها اليوم: “لقد جعلتني البلازما أولد من جديد”