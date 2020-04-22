خبير ايطالي يدافع عن آلية الاستقرار الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الخبير الاقتصادي الايطالي، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي، لورنزو بيني سماغي، أن رفض آلية الاستقرار الاوروبية “يبدو مفاجئا لبلد مثل إيطاليا التي لم تلجأ قط إلى الآلية بينما على العكس، فإن الدول التي تلقت قروضاً عبرها، مثل إسبانيا والبرتغال واليونان وأيرلندا وقبرص، تؤيد إصلاح الآلية واضافة خط ائتمان صحي” لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وفي مقال نشرته صحيفة (ال فوليو) الايطالية، عشية القمة الاوروبية الحاسمة غدا الخميس، رأى الخبير الايطالي أن “القروض الممنوحة من قبل الالية (عبر صندوق الانقاذ) مفيدة ، وتمنح بمعدلات أقل من أسعار السوق ، ويصاحبها برنامج استرداد مالي متفق عليه مع المجلس الأوروبي، بهدف ضمان أن البلد المستفيد يمكنه السداد خلال الموعد النهائي وتمويل نفسه مرة أخرى في الأسواق”. وأشار الى أن “الدول التي استخدمته حتى الآن – إسبانيا والبرتغال وأيرلندا وقبرص- خرجت من الأزمة السابقة في ظروف أفضل من إيطاليا ، لدرجة أنها سددت قروضها مسبقًا ” في حين أن “اليونان تمثل استثناءً، حالة منفصلة”، لأن الأزمة اليونانية “اندلعت قبل انشاء آلية الاستقرار” نفسها.

ورأى بيني سماغي أن معارضة الآلية “ليست ذات طبيعة تكتيكية ولكنها استراتيجية بشكل أساسي” لأنها “حجر الزاوية في الاتحاد النقدي الأوروبي” وبدونها فإن “سلامة منطقة اليورو في خطر” وهذا يعني “العودة إلى وضع ما قبل 2010″، وكذلك “يعني زيادة احتمال خروج بلد ما في حالة حدوث أزمة”، والتي قد تكون بالنسبة للبعض، في اشارة للاحزاب السياسية المناهضة للمشروع الاوروبي “أفضل طريقة لتحقيق النتيجة” التي “تسعي إليها منذ فترة طويلة”.