الفلسطينيون يحملون إسرائيل مسؤولية وفاة أسير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- حمل الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن وفاة أسير فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية فجر اليوم الاربعاء.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان أرسلته لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إن “الأسير نور البرغوثي(23 عاما) من قرية عابود قضاء رام الله، استشهد فجر اليوم بعد سقوطه في حمام الغرفة بسجن النقب والتأخر في اسعافه وإنعاشه”.

واالبرغوثي محكوم لمدة 8 أعوام منذ العام 2017 وله شقيقين تحررا مؤخرا من السجون الإسرائيلية بعد قضائهما عامين، وستة أعوام في الأسر، كما أن أبن عمه علي البرغوثي محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر إن ” الأسير نور جابر البرغوثي، والقابع في غرفة رقم 15 بقسم رقم 25، سقط مساء امس في حمام الغرفة وفقد الوعي، وحاول أسرى الغرفة فتح الباب ولم يتمكنوا وقاموا باستدعاء الإدارة التي تعمدت التأخر لأكثر من نصف ساعة ولم تحضر الا بعد حالة من الغضب قام بها أسرى القسم تمثلت بالتكبير والصراخ والطرق على الأبواب”.

وأضاف ابو بكر، أن “إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تستغل كل الظروف الممكنة لتكون جزء من التنكيل بالأسرى وشكل من أشكال تعنيفهم وتعذيبهم وقتلهم، كالقتل الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي، واقتحام غرفهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم واطلاق الكلاب البولسية تجاههم، وغيرها من أساليب إجرامية، ومنها ما حصل مع الشهيد البرغوثي واستغلال عامل الوقت والساعات كوسيلة لقتله وعدم اسعافه في وقت مبكر”.