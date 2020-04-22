خبير علم مناعة ايطالي يتوقع “انحسارا تلقائيا” لوباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع أستاذ علم المناعة الايطالي، فرانشيسكو لوفوكي “انحسارا نلقائيا” لوباء كوفيد-19 خاصة مع “ارتفاع درجات الحرارة” في الايام المقبلة.

وأشار مسؤول قسم المناعة والامراض المعدية يمستشفى بوليكلينيكو أومبرتو الأول في روما، في تصريحات اذاعية الى أن “هذا الفيروس، مثل الفيروسات التاجية الأخرى التي عرفناها بالفعل في الماضي ، يميل إلى الزوال من تلقاء نفسه. ومن المعروف في المجال العلمي أن الفيروسات التاجية تنشر الأوبئة ومن ثم تميل ببطء إلى الاختفاء، خاصة عندما يكون هناك انخفاضا في الإنتروبيا الاجتماعية”. ورأى أنه “بفضل حالة الإغلاق الراهنة، لم يعد هذا الفيروس قادرًا على إصابة الأشخاص بالحجر في منازلهم ، ولم تعد لديه قابلية الانتشار وبالتالي يعيش نوعًا من الموت المبرمج. نأمل أن يحدث هذا بسرعة ويبدو أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مفيدا “، على حد وصفه.

ولكن أستاذ علم المناعة استدرك قائلا “الآن لا يمكننا أن نقولها على وجه اليقين نظرا لحالة الاغلاق المطبقة في الوقت الراهن”.

وأردف، في اشارة الى البيانات الاخيرة عن تراجع الاصابات في ايطاليا “بالطبع العدوى قلت كثيرًا وسيفقد هذا الفيروس قوته تدريجيًا. فلن يحتفظ بقوته الاولى، تلك التي وضعتنا في أزمة بجلب العديد من الأشخاص بالتزامن إلى المستشفيات وإلى أقسام العناية المركزة”.