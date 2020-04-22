البابا يصلّي من أجل أوروبا موحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ترأس البابا فرنسيس صباح اليوم الأربعاء القداس الإلهي في كابلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان. ورفع خلال القداس على نيّة أوروبا، قائلا: “نصلّي اليوم من أجل أوروبا، لكي تتمكّن، في هذا الزمن الذي نحتاج فيه إلى وحدة وثيقة بين الأمم، من عيش هذه الوحدة وهذه الوحدة الأخويّة التي حلم بها الآباء المؤسِّسون للاتحاد الأوروبي”، حسبما أفاد موقع أخبار الفاتيكان

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد كشف أمس عن مكالمة هاتفية مع البابا.

وكتب الرئيس الفنرسي في تغريدة أن الحديث كان “بشأن المحنة التي تمر بها الإنسانية وما تتطلبه منا: دعم أفريقيا ومساعدة أفقر البلدان، التخفيف المعاناة من خلال هدنة شاملة في (مناطق) النزاعات، اظهار أوروبا موحدة ومتعاضدة”.