أكثر من 14 ألف إصابة و187 وفاة بكورونا في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 187.

وقالت الوزارة في بيان “بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد، 14326 بينهم 187 وفاة”.

وأضافت “من مجمل الإصابات هناك 8906 وصفت حالتهم بسيطة، 124 متوسطة و 148 خطيرة و 111 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 4961 من مجمل المصابين تماثلوا للشفاء.

وبدورها، فقد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة انه تم خلال ساعات الليلة الماضية تسجيل إصابة جدية بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ما أدى إلى رفع حصيلة الإصابات إلى 474.