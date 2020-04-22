بلجيكا: خبراء يوصون برفع العزل تدريجياً اعتباراً من 4 مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أوصت مجموعة الخبراء في بلجيكا بالبدء برفع إجراءات العزل المفروضة على البلاد بسبب وباء كوفيد-19 بشكل تدريجي، اعتباراً من الرابع من شهر آيار/مايو القادم.

وكانت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس شكلت هذه اللجنة من خبراء في علم الوبائيات والصحة العامة وممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية قبل أسابيع للاسترشاد بتوصياتها لوضع استراتيجية رفع العزل المفروض منذ 18 آذار/مارس الماضي.

ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريراً جديداً للحكومة اليوم، يوصي بالبدء بفتح الشركات والمحال التجارية اعتباراً من 4 آيار/مايو القادم، والمدارس اعتباراً من 18 من الشهر نفسه.

ويشير التقرير، الذي تم تسريب نسخة منه اليوم، إلى أن الخبراء يربطون بين إعادة اطلاق النشاط الاقتصادي وضرورة مراعاة المعايير الصحية خاصة لجهة احترام مسافات التباعد الاجتماعي.

هذا ويمكن السماح، حسب النسخة المتوفرة من التقرير، بتجمع 10 أشخاص على الأكثر في مكان واحد.

أما بالنسبة للأنشطة الرياضية، فيوصي الخبراء بإمكانية اعادة تفعيل بعضها مثل التنس، الصيد وغيرها من الفعاليات التي لا تستدعي حضور كبير.

في الوقت نفسه، يستبعد الخبراء حالياً خيارات فتح المطاعم والمقاهي وإعادة تشغيل قطاع النقل الجوي.

ويشجع الخبراء المواطنين على الاستمرار في العمل من المنازل ما دام الأمر ممكناً وعلى ارتداء الكمامات الواقية في حال الخروج للشارع.

ويذكر ان تقرير مجموعة الخبراء استشاري الطابع و غير ملزم بالنسبة للحكومة.