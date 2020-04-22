بلجيكا: عدد ضحايا كورونا يتجاوز 6 آلاف شخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة الفيدرالية أن عدد ضحايا وباء كوفيد 19 منذ بداية انتشاره في بلجيكا، وصل إلى 6262 شخصاً، منهم 266 وفاة تم تسجيلها أمس.

حول هذا الأمر، أكد المتحدث باسم المركز ايمانويل أندريه في مؤتمر الصحفي اليومي أن ارتفاع في عدد الوفيات اليوم مقارنة بالأيام السابقة لا يدعو للقلق، حيث أن “مرحلة الذروة أصبحت وراءنا، وكنا بلغناها يوم 12 نيسان/أبريل”، وفق تقديره.

وقد تم تسجيل 54% من حالات الوفاة بالوباء، حسب التقديرات الصادرة اليوم، في دور المسنين، بينما سُجلت الوفيات المتبقية في المشافي.

وأشار أندريه إلى أهمية ملاحظة استمرار اتساع الفروق بين من يدخلون المستشفيات للعلاج ومن يخرجون منها.

وقد تم قبول 263 شخصاً للعلاج يوم أمس في المشافي بعد تأكد اصابتهم بكوفيد- 19، فيما تمكن 432 آخراً من التعافي ومغادرتها.