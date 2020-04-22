وزيرة ايطالية: الحكومة ستقيم اليوم موعد رفع الاغلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزيرة البنية التحتية والنقل الايطالية، باولا دي ميكيلي أن الحكومة ستقوم اليوم بإجراء “تقييم شامل” لتحديد فيما إذا كانت إعادة فتح الأنشطة التجارية والانتاجية ستبدأ تدريجيًا اعتبارا من 4 أيار/مايو، أي بعد يوم من الموعد المعلن لانتهاء المرحلة الاولى لطوارئ وباء فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في تصريحات اذاعية صباح الاربعاء إن التقييم سيتخذ “طابعا جماعيًا معمقا من ناحية القضايا الصحية ومن ناحية كيفية عودة الإيطاليين للعمل”.

ونوهت بأنه من أجل إعادة فتح أنشطة الإنتاج تدريجياً ، “ستكون القواعد موحدة” على المستوى الوطني”، إلا أنها أردفت: “من الواضح أنه إذا تم رصد أي حالات حرجة من الناحية الصحية، سيكون لذلك تداعيات على المستوى الإقليمي”، بمعنى أنه “إذا وجدنا أن العدوى تزداد في مناطق محددة، فإن ردة الفعل يجب أن تكون على نطاق إقليمي” حصرا.