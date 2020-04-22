مسؤول صحي إيطالي: البحوث في بلادنا تركت بحالة بؤس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إن “هناك اليوم نوع من الإيمان يتجلى إزاء قطاع البحوث بعد أن كان قد تُرك في بلادنا، في ظروف بائسة”.

وأضاف اخصائي علم الصيدلة ورئيس ومؤسس معهد ماريو نيغري للبحوث الدوائية، سيلفيو غاراتيني في تصريحات إذاعية الأربعاء، أن “البحث يصبح المجال الأكبر قدرة على إعطاء الإجابات، كلما حظي بدعم أكبر للتعبير عن نفسه”، لكن “نحن في بلد يمتلك نصف معدل الباحثين مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وينفق ثلث ما تنفقه ألمانيا بالعلاقة مع الناتج المحلي الإجمالي”.

وأشار غاراتيني الى أن “بإمكاننا الحصول على شيء من المجال البحثي، إذا تمت مساعدته على التطور فقط”.

وذكّر مؤسس معهد ماريو نيغري بأن “العلم يعبر عن احتماليات، وليس لديه يقين مطلق”، لذا “فليس العلم هو من يجب أن يقرر”، بل “يمكنه تقديم المساهمة الخليقة بمساعدة السياسي على اتخاذ القرارات”، واختتم بالقول: “لكن القرارات يجب أن تتخذ من قبل السياسة”.