مصر: مكالمة هاتفية بين بيدرسن وشكري حول الوضع السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، وذلك لبحث “آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ بأن الاتصال يأتي في إطار “التنسيق المستمر بين القاهرة والمبعوث الأممي بشأن دفع جهود التسوية السلمية للأزمة السورية”، حيث “أكد الوزير شكري عزم مصر على الاستمرار في دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة واستقلال التراب السوري، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وكذا يُعيد سورية إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن “الوزير شكري تناول تقييم القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في سورية، مُستعرضاً الجهود المصرية المبذولة في سبيل دفع العملية السياسية من خلال عضويتها في المجموعة المصغرة للدول المعنية بهذه العملية وعبر تواصلها مع المعارضة السورية المعتدلة وعلى رأسها مجموعة القاهرة، وهو الأمر الذي يرتبط أيضاً بضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها”. كما أكد وزير الخارجية على “ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم الشقيقة سورية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد”.

وأفادت الخارجية المصرية يأن “بيدرسن أطلع الوزير شكري على آخر مُستجدات الأوضاع في سورية، وجهوده المتواصلة مع الأطراف السورية لدفع العملية السياسية”، مُعرباً عن “تقديره للدور المصري المتوازن في دعم جهود التسوية واستعادة الأمن والاستقرار في سورية، وحرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن”.