وزير خارجية إيطاليا يعلن وصول 300 طبيب وممرض أجنبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو وصول 300 طبيب وممرض أجنبي من الخارج لتقدم الدعم لبلاده في ظل الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته في (فيسبوك) الأربعاء، إن “الأطباء والممرضات والأخصائيون الاجتماعيون والصحيون يقومون بورديات عمل قاسية في هذه الأسابيع لإنقاذ الأرواح”، مبينا أن “هؤلاء الأشخاص يستريحون بضع ساعات كل ليلة، لأنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

وذكر دي مايو أنه “لدعم النساء والرجال الذين يعملون في مستشفياتنا، نقوم باستقدام العاملين في مجال الرعاية الصحية من الخارج. حتى الآن ، يساعدنا أكثر من 330 طبيبًا وممرضًا تم إرسالهم من دول أجنبية لدعم كوادرنا البيضاء”، مشيرا الى أنه “العديد من المستشفيات الميدانية، المرسلة إلينا من الخارج أصلا، بإمكانها استيعاب أكثر من ألف مريض”.

واستعرض وزير الخارجية البلدان المساهمة، وهي: ألبانيا، الصين، كوبا، ألمانيا، النرويج، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، تونس، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية”، ولفت إلى أنه “تُضاف إلى هذه الدول، جميع البلدان الأخرى التي قدمت لنا الكمامات والعديد من الأجهزة الصحية”. اختتم بالقول: “شكرا جزيلا لكم، لن ننسى هذه اللفتات”.