أطباء لومبادريا: المرحلة 2 غير متسقة ولا تصحح أخطاء الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال أطباء مقاطعة لومبادريا الإيطالية، وأكثر أقاليمها تأثرا بوياء كوفيد 19، إن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية لإدارة حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا “غير متسقة ولا تصحح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي”.

وأضافت أمينة سر الاتحاد الإيطالي للأطباء الممارسين العامين (Fimmg) بمقاطعة لومبارديا، باولا بيدريني “إننا نلاحظ تناقضاً مطلقاً في فحوى الوثيقة المتعلقة بإجراءات المرحلة الثانية” لحالة الطوارئ، التي وافق عليها مجلس الإقليمي مؤخراً”.

وذكرت الطبيبة أنه “فيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة بإعادة تنظيم النظام الصحي، لا تفعل الإجراءات شيئًا سوى اعادة اقتراح النظام الحالي، تاركة دون تغيير، النقاط الحاسمة والمؤلمة في إدارة هذا الوباء”.

واستشهدت بيدريني على وجه الخصوص بفقرتين من وثيقة “التوجيهات” الخاصة باستئناف الأنشطة، بعد المرحلة الأولى من حالة طوارئ فيروس كورونا، قائلة: “لقد لاحظنا باستغراب، الوثيقة في جزئها التمهيدي الذي نقرأ فيه: يُلزم القرار رئيس الإقليم ومجلس إدارته بأن يصبحوا متحدثين رسميين للحكومة وفي كل محفل مؤسساتي، لكي يتم منح قدر أكبر من الاستقلالية في تنسيق عمل الأطباء الممارسين العامين وأطباء الأطفال، لإعادتهم الى صفتهم الفعلية كونهم موظفين في النظام الصحي الإقليمي”.

وأشارت الى أن “دهشتنا تزداد من خلال قراءة الجزء التالي للوثيقة التي تدحض بشكل كامل تقريبا، التوجيهات السابقة الخاصة بأطباء العائلة، وتعود إلى الإشارة للنظام الحالي، أي نظام المستقلين الذين يتم التعاقد معهم”.

وتابعت بيدريني: “نأسف أيضًا لعدم القدرة على تحليل الوضع، وقبل كل شيء غياب تحليل الخطأ الضروري دائمًا من قبل أولئك الذين يتحملون مسؤولية وعبء إدارة منظمة معقدة، وبشكل خاص خلال ظروف غالبًا ما تجعل الأحداث الكارثية للأخطاء أمرًا لا مفر منه”، واختتمت بالقول “نحن نعلم جميعًا ذلك، لكن يجب الاعتراف بالأخطاء، ويجب تصحيحها والعمل على ألا تكون مستترة”.