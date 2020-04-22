أبو ردينه: لا شرعية لموافقة أمريكا على ضم إسرائيل لأرضنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة إن، “الولايات المتحدة الامريكية لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا تعطي أي شرعية لقرار اسرائيلي بالاستيلاء على الارض الفلسطينية”.

أقوال أبو ردينة جاءت ردا على تصريحات وزير الخارجية الامريكي بومبيو التي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود لاسرائيل.

وأضاف أبو ردينه في تصريح ارسله مكتبه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء “ان الفلسطينيون وحدهم هم من يقرر مصير أرضهم التي سيقيمون عليها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يكون امن ولا استقرار بدون حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف “إن هذه التصريحات تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون وسيطا في اي عملية سلام بيننا وبين الإسرائيلين، وهي بمثابة ضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية لمواصلة عملياتها الإستيطانية وضم الأراضي الفلسطينية”.

وتابع ابو ردينه، أن “هذه التصريحات تشكل خروجا عن كل الاعراف والمواثيق القوانين الدولية، ولن تحقق السلام باي شكل من الاشكال”.

وشدد أبو ردينة على أن “موقف الرئيس محمود عباس واضح وصريح، وهو ان أي أجراء اسرائيلي لضم اي جزء من الارض الفلسطينية ستكون له تداعيات خطيرة على الامن والإستقرار في المنطقة”.