شركة إيطالية: بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا على 510 متطوع بريطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة إيطالية “كل شيء يجري على قدم وساق، وستبدأ في بريطانيا غداً، اختبارات اللقاح المرشح ضد وباء كوفيد 19، على عينة من 510 من المتطوعين الأصحاء”.

هذا ما جاء على لسان ماتيو ليغووري، مدير إدارة شركة منتزة العلوم (IRBM)، التي تتخذ من مدينة پوميتسيا (جنوب روما) مقراً لها، والتي تتعاون من خلال قسم اللقاحات فيها، مع معهد جينر بجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) لإنتاج الدفعة الأولى من المصل المضاد للفيروس، الذي يحمل مؤقتاً اسم (ChAdOx1 nCoV-19).

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الأربعاء، أضاف ليغووري، “نحن فخورون بالتمكن من دعم هذا المشروع”، فـ”العمل المطلوب لتطوير لقاح ما، عادة ما يتم تنفيذه بشكل تدريجي، بينما يتم هذه المرة بشكل متوازٍ، مما يسمح بتسريعه كثيراً”، مبينا أن “مرحلة مهمة للغاية ستبدأ الآن، وهي التجارب على البشر”.

من جانبها، قالت مديرة المشروع في جامعة أكسفورد، سارة جيلبرت، “أن هذا المشروع يتمتع بفرصة 80٪ للوصول إلى نهاية السبق. لذلك يجب أن نتحلى جميعًا بالثقة ونواصل العمل بشكل مكثف كما تعلمنا فعله”.

وكان ليغووري قد قال في تصريحات بشهر شباط/فبراير الماضي، إن أول ألف جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ستكون جاهزة للتجارب السريرية بحلول الصيف، معربا عن “الأمل بأن تبدأ التجارب على البشر في الخريف المقبل”.