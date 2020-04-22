إيطاليا: تجاوز ضحايا فيروس كورونا الـ25 ألفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن هناك أكثر من 25 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الدفاع المدني، الأبعاء، فقد “تم تسجيل 437 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية”، وأن “المجموع منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي كوفيد 19، قد وصل الى 25085”.

وأشار الدفاع المدني الى “تسجيل رقم قياسي جديد للمرضى الذين تماثلوا للشفاء”، والذي “بلغ 2943 آخرين، ليصبح المجموع الكلي 54543″، منذ بداية الأزمة الصحية.

وكشفت المعطيات عن أن “هناك حاليًا 107699 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس المستجد، مع انخفاض طفيف (بمجموع 10 أشخاص) مقارنة بالأمس”، كما “انخفض أيضا عدد المرضى الوافدين الى المستشفيات أيضًا، والذين بلغ عددهم 23805 (بفارق 329 عن أمس)”. وخلص بيان الدفاع المدني الى القول، إن “التراجع شمل مرضى وحدات العناية المركزة أيضاً”، حيث “بلغ عددهم 2384 (بانخفاض بحاصل 87)”، أما بالنسبة للأشخاص “الخاضعين للحجر المنزلي، فقد تم الإبلاغ عن 81510 شخصًا”، وهم “بزيادة بمجموع 406 أشخاص”.