دي مايو: نجاح المفاوضات مع أوروبا يقاس بكمية الموارد وليس الأدوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو “إن نجاح أو فشل مفاوضاتنا مع الإتحاد الأوروبي، سيقاس بمقدار الموارد التي ستوضع على الطاولة، لا بالأدوات التي يتم توفيرها بشكل إنفرادي”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات إذاعية الأربعاء، “نحن نتحدث عن مفاوضات حول مبلغ يتراوح بين ألف إلى ألف وخمسمائة مليار يورو، فلا فائدة من الحديث عن أية أدوات فردية”.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول إن بلاده “لا تريد أن يسدد أي شخص ديونها، فلقد دفعتها دائمًا وكنا صادقين دائمًا”. وذكّر بأنه “في العام الماضي، كانت لدينا نسبة عجز وصلت الى 2.2% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وقد أغلقنا سنتنا المالية بالتوقف عند نسبة 1.6%”، لذلك “كنا أكثر صرامة من توقعاتنا”.

وأستعار وزير الخارجية لعبة كرة القدم، مشيرا الى أنه “في هذه اللحظة، كما هي الحال في جميع الفرق، عندما يتوجب على كابتن أن يركل ضربة الجزاء الحاسمة، نحن جميعا مع الكابتن ونطلب منه أن يركلها بأفضل طريقة لأننا نؤمن به”. واختتم بالقول “يجب علينا دعم رئيس الوزراء في هذه المفاوضات الصعبة للغاية”.