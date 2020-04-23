ايطاليا: رينزي يدعو لاستئناف الانتاج ويحذر من عواقب اطالة الاغلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، ماتيو رينزي الى اعادة فتح النشاط التجاري والانتاجي، محذرا من ركود اقتصادي مدمر، اذا استمرت مرحلة الاغلاق الحالية والتي من المفترض أن تنتهي في الثالث من شهر أيار/المقبل.

وقال رينزي، القيادي المنشق عن الحزب الديمقراطي مؤسس حزب (ايطاليا حية) المشارك في الائتلاف الحاكم، “نحن بحاجة إلى إعادة فتح. بصورة آمنة ولكن ينبغي استعادة النشاط الانتاجي”.

وأردف في تصريح صحفي، في اشارة الى انخفاض منحنى الاصابات بوباء فيروس كورونا “صحيح أن الصحة تأتي أولاً. لكن من الواضح للجميع أن الموجة العاتية قد مرت”، ملفتا الى “إن التكلفة الاقتصادية لهذه الأزمة ستكون مدمرة. فكل أسبوع يمر نحن نخسر 10 مليار يورو. وعليه، بدلاً من الاستمرار في إبقاء كل شيء معلقًا ، يجب أن نركز على إعادة اطلاق الانتاج”

ورأى رينزي أنه “ينبغي أن نراقب بعناية الاوضاع ونبقى على استعداد لإغلاق مناطق حمراء محتملة” أي ظهور بؤر جديدة لتفشي كوفيد-19 . وزاد “ولكن اغلاق المناطق الحمراء فقط، وليس البلد بأكمله”.

وحذر رينزي منتقدا الحكومة من أن “عدم فتح البلاد وعدم الاشارة الى استراتيجية، يخاطر بتسريع الركود وربما يحدث هبوطا مدمرا في الأسواق أيضا… هيا بنا، نحن بلد عظيم، لكن دعونا أن نبدأ مجددا”.