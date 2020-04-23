مسؤول فاتيكاني: اقتصاد وسياسة ومالية وفقاً للإنسان بعد الأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا مسؤول فاتيكاني الى أن يكون الاقتصاد والسياسة والمالية بمعايير تليق بالإنسان بعد الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، حول المرحلة الثانية من حالة طوارئ وباء كوفيد 19، لفت الكاردينال أنجيلو سكولا الى أن “العلاقات الاجتماعية والصداقة المدنية هما ركيزتا إعادة فتح الأنشطة”، في البلاد.

وذكر الكاردينال سكولا، أن “النشاط الاجتماعي، الاقتصاد والمالية، والسياسة في النهاية، يجب أن يعاد النظر بها من خلال وضع الإنسان والهيئات الوسيطة في المركز”، مع “إيلاء اهتمام خاص بالفقراء والمهمشين”.

وأكد الكاردينال أن “هذه الآفة لا تؤثر على الناس في جسدهم فحسب، بل في بعدهم الروحي أيضًا”، أي “في حقيقة كونهم أفراداً والعلاقة مع أنفسهم، مع الآخرين ومع الله”، مبينا أن “لا محالة من تولد هذه الحالة نوعاً من العزلة”.

أما عن الناس وراء الأبواب المغلقة في ظل الحجر المنزلي، فقد قال: “لقد تأثرت بالصور القوية للبابا فرنسيس الذي قطع مساء الجمعة العظيمة في 27 آذار/مارس الماضي بمفرده وتحت هطول المطر، ساحة القديس بطرس المهجورة، ليوكل البشرية جمعاء والصليب إلى قلب العذراء مريم”.

وذكر أن البابا “يحول الحاجة إلى الحذر من العدوى إلى فرصة للصلاة تمتلك القوة لإشراك ملايين الناس فيها”، بل لأن “البابا نفسه هو من يؤكد بقوة أن حضور الناس ضروري لحياة الكنيسة”.

كما تأمل سكولا أيضًا بالدور الذي يجب أن تلعبه التقنيات، “وهو التفكير بتواضع أكبر، أي إدراك أن الاكتشافات العلمية المذهلة وتطبيقاتها لا يمكنه أن يسيطر على كل شيء في الشؤون البشرية”. وأردف “لكننا نعود هنا إلى مسألة المعنى النهائي للحياة، الذي لا يمكن لرجال العلم والتكنولوجيا تجنب الرجوع إليه”.