ساسولي: نحتاج لموازنة أوروبية قوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، على الحاجة لإعداد موازنة أوروبية طموحة للفترة القادمة، لتوائم بين أهداف الاتحاد المحددة سلفاً وتتعامل كذلك مع تداعيات الأزمة الحالية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19.

وكان ساسولي يتحدث عبر دائرة فيديو مغلقة على هامش القمة الأوروبية اليوم، مؤكداً على ضرورة التحرك بسرعة لتأمين التعافي الأوروبي بعد الأزمة.

لكنه أكد على ضرورة معرفة ما يعني التعافي الاقتصادي، قائلا إن “هذا لا يعني التخلي عن اهدافنا بشأن التحول المناخي أو التوجه نحو اقتصاد رقمي”، وفق كلامه.

وأوضح لامسؤول الأوروبي أن الموازنة الأوروبية توفر كافة الوسائل للتعامل مع تحديات ما بعد الأزمة على المدى المتوسط والبعيد، فـ”المؤسسات الأوروبية تسير بالاتجاه الصحيح”، وفق كلامه.

كما رحب ساسولي بإعلان المانيا نيتها زيادة مساهماتها في الموازنة الأوروبية القادمة 2021-2027، لمعالجة تداعيات أزمة كورونا من النواحي الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

في الإطار نفسه، شدد ساسولي على ضرورة حماية التراث الأوروبي عند الحديث عن التعافي، حيث “يتعين على الحكومات حماية القطاع الثقافي الهش في بلادنا”، على حد تعبيره.

واختتم ساسولي مرحباً بفكرة إقامة صندوق تعاف مشترك.