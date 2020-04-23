ناشط إنساني إيطالي: ندفع ثمن قراراتنا الخاطئة بشأن الصحة العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال ناشط إنساني إيطالي “نحن ندفع ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذناها بشأن نظام الرعاية الصحية”، في البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية الخميس، أكد مؤسس منظمة (إيميرجنسي) جينو سترادا، أن “كل شخص توقع هذه الأزمة، لكن ليس مداها الهائل وأبعادها”. وأنه “من ناحية أخرى، فإن علم الأحياء له قواعده وتوقيته، أعتقد أن الوكالات الدولية تحاول القيام بعملها، مع كل الصعوبات التي تنطوي عليها الأزمة”.

وسلط سترادا الضوء على أنه بالنسبة لإيطاليا، “ما يحدث هو نتيجة عشرين عامًا من الدمار الذي لحق قطاع الصحة العامة”، مبينا أنه “لن نتمكن من الاستمرار بسحب الموارد، وقبل كل شيء سيتعين علينا العودة إلى الاستثمار في كل من الطب المحلي وطب المستشفيات”. وأردف “أكرر القول إن هذا لم يكن شيئًا غير متوقع”.

وذكّر الطبيب الجراح بأنه “في زمن فيروس إيبولا، تمكنا من احتواء العدوى في سيراليون ونتحدث عن مرض كانت معدلات الوفيات فيه مرتفعة للغاية. أذكر أن في القرى كان هناك صبية تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا يسحبون حبلًا على الطريق الترابي كلما مر الناس لإيقافهم ويقيسون درجة حرارة الجميع، ثم يجبرونهم على غسل أيديهم ويمنعوهم من الدخول إلى المتاجر”، مبينا أنها “طرق بدائية، لكنها نجحت في النهاية”.

وخلص سترادا إلى القول إنه “إذا كان هناك ما فاجأني، فهو كيفية حدوث هذا في إيطاليا وأن آلاف المسنين ماتوا على هذا النحو ونسيهم الجميع، وكيف سُمح بانتشار الفيروس في المستشفيات دون تأمين جميع العاملين الصحيين منه أولاً”.