ساسولي: مساعدات بروكسل ستصل الى إيطاليا وعليها إجادة إنفاقها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي أن المساعدات من جانب الإتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ستصل الى إيطاليا، وأن على هذه الأخيرة معرفة كيفية إنفاقها.

وقال ساسولي إن “من الضروري القيام بعمل جيد وعلى الفور”، مبينا أن “اجتماع المجلس الأوروبي الملتئم اليوم، مهم”، وأن “هناك شوطا حاسما يكاد يُفتح، يتعلق بإعادة بناء الاقتصادات بعد الوباء”.

وتابع المسؤول الأوروبي أنه “لحالات الطوارئ لدينا مجموعة واسعة من الأموال والقروض ذات الصلة أصلاً. لكن عمق الأزمة يتطلب مشروعا حقيقيا لإعادة الإعمار، خطة مارشال جديدة، تحاول، على العكس من خطة ما بعد الحرب، توفر قروضاً وتمويلات غير القابلة للسداد للدول الأعضاء التي تعاني أكثر من غيرها”.

وأكد رئيس البرلمان الأوروبي أن “المساعدات من جانب بروكسل ستأتي لامحالة، ولكن سيتعين على إيطاليا معرفة كيفية إنفاقها”، معربا عن “الإعتقاد بأنه يجب على إيطاليا الاستعداد والتخطيط للإنفاق”.

من ناحية أخرى، رأى ساسولي أن “آلية الإستقرار الأوروبية (Mes) هي صندوق قروض”، فـ”لم تعد صندوق إنقاذ الدول القديم”، وأن “في اللائحة الجديدة سيكون من الواضح أنه لا توجد شروط أخرى غير وجهة تكاليف الرعاية الصحية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا”.

وأردف “سيكون للـ(Mes) نسب رسوم مواتية للغاية، في المتوسط ​​0.30٪، ويمكنها أن تكون مناسبة على سبيل المثال، لإنشاء عيادات في المناطق الصناعية التي تفتقر إليها، مراكز خاصة بكوفيد 19 في الجامعات، أو مساعدة المناطق التي لا يتعذر عليها الاستثمار أو التوظيف”. واختتم ساسولي بالقول “لكن الحكومة الإيطالية من سيقرر ذلك”.