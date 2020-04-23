إيطاليا: 464 ضحية جديدة لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 464 حالة وفاة جديد في البلاد جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة”،

ووفقا للبيانات التي قدمها الدفاع المدني، فأن “عدد الضحايا يرتفع بذلك ليصبح المجموع الكلي 25549 حالة وفاة منذ بداية حالة الطوارئ”. وأشار إلى أنه “تم اليوم تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الشفاء أيضا”، حيث “بلغ عدد المتعافين 3033 مقارنة بأمس، ليصبح مجموعهم الإجمالي57,576”.

وأشار الدفاع المدني الى أنه “علاوة على ذلك، لا يزال عدد الأشخاص الإيجابيين من ناحية الإصابة بعدوى كوفيد 19، ينخفض بشكل ملحوظ في الوقت الحالي”، والذي “يصل عديدهم الى 106،848″، أي “بإنخفاض بحاصل 851 حالة في يوم واحد”.

وأشار الدفاع المدني الى أن هناك “22،871 شخصاً في المستشفى ممن يحملون أعراض الفيروس المستجد”، والذين “تراجع عددهم بمجموع 934 شخصاً”، بينما “تستضيف أقسام العناية المركزة 2267 شخصاً، أي بإنخفاض بحاصل 117″، في حين “يخضع 81،710 شخصاً للحجر المنزلي”.

وذكر البيان أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، بلغ إجمالي الحالات 189،973 (بزيادة بمجموع 2،646)”. وأنه “إجمالاً، تم إجراء 1،579،909 تحليل مسحة الحلق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا”. واختتتم الدفاع المدني معلناً أنه “تم اختبار أكثر من مليون شخص، وبالتحديد 1،052،577 حالة”.