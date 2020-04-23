إسرائيل تهاجم بوريل: نتساءل عن السياسة التي يتنافس السيد المحترم على تمثيلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد أن قال إن “الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، “نلاحظ مع الأسف أن جوزيب بوريل، الذي يسعى جاهدًا لقيادة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد اختار الترحيب بالحكومة الجديدة لشريك مركزي للاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة، وأنه اختار رؤية العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي فقط من خلال المنشورات الضيقة عن فيروس كورونا “وضع الأراضي”.

وأضافت الخارجية في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه “بالنظر إلى عمق علاقاتنا، وفي ضوء حقيقة أن بيانًا مقترحًا مشابهًا لم يتلق، مرة أخرى، دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالأمس فقط، نتساءل عن السياسة التي يتنافس السيد المحترم على تمثيلها”.

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أشكر أصدقائنا في أوروبا الذين عارضوا إعلان السيد بوريل ومنعوا اعتماد هذا النص من قبل الاتحاد الأوروبي. تعترف هذه الدول بقيمة علاقاتها مع إسرائيل، وسنستمر معها في تطوير العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”.

وكان بوريل قال في بيان اليوم “لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وتماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار 242 (1967) و338 (1973)، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف “يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن أي ضم سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع والأثر الأوسع نطاقا عن كثب، وسيعمل وفقا لذلك”.