بونينو: لو لا المساعدات الأوروبية لأفلست إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزير الخارجية الإيطالية السابقة، إيمّا بونينو إنه بدون مساعدة الإتحاد الأوروبي لبلادها، لكانت هذه الأخيرة قد أعلنت حالة الإفلاس منذ زمن، تعليقا على الجدل الدائر بين الأحزاب الإيطالية حول آلية الإستقرار الأوروبية (Mes).

وأضافت زعيمة تيار (+ أوروبا) إيما بونينو في تصريحات إذاعية الخميس، أن “من المهم أن يجد المجلس الأوروبي اتفاقًا سياسيًا بشأن صناديق الإنعاش”، لكن “هذه القمة لن تكون حاسمة لأنه سيظل من الضروري الانتظار حتى تقدم المفوضية اقتراحًا، يجسد الاتجاه السياسي الذي طرحه المجلس الأوروبي من الناحيتين الاقتصادية والمالية”.

وأردفت بونينو “أنا مندهشة من الإشادة المهدورة من قبل بعض السياسيين بالمساعدات الصينية أو الروسية ومن ثم اعتبار ما نتلقاه من الاتحاد أمراً محسوماً”، والذي “تفوق قيمته المساعدات الأخرى على أية حال وبشكل واضح”.

وأشارت السياسية المخضرمة الى أن “أوروبا فعلت في 4 أسابيع ما لم تتمكن من القيام به في 4 سنوات بعد أزمة الدين العام”، مؤكدة القول “لو لم نكن في الاتحاد الأوروبي، لكانت إيطاليا قد أفلست بالفعل”، واختتمت بالقول: “قد يعيش البعض بشكل أفضل في موسكو أو بكين، أما أنا، فليس بإمكاني ذلك”، في إشارة الى إشادات سياسيي بلادها بهذين البلدين دائماً.