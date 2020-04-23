ملادينوف: الضم الإسرائيلي يوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية يوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين.

وقال ملادينوف في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي “إن احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا متزايدا. إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطوة ، فستشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وتوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، وتغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، وتهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي”.

وأضاف المسؤول الأممي أنه “في 20 نيسان/أبريل، وقع الحزبان السياسيان البارزان في إسرائيل اتفاقية تحالف لتشكيل حكومة، وبينما كرر الجانبان التزامهما بدفع اتفاقيات السلام والتعاون مع جيران إسرائيل، فقد اتفقا أيضًا على المضي قدمًا في ضم أجزاء من الضفة الغربية اعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2020، وقد هددت السلطة الفلسطينية بأنه في حالة حدوث هذه الخطوة، فإنها ستلغي تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية”.

واستدرك “على الرغم من هذه التطورات المقلقة، يشجعني أن أزمة فيروس كورونا خلقت أيضًا بعض الفرص للتعاون، آمل ألا تتقوض أو تدمر هذه الفرص إذا تدهور السياق السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبدعم من الأمم المتحدة، ينسق الجانبان جهودهما لمعالجة التهديد المشترك الذي يشكله الوباء. وهناك الكثير مما يمكن ويجب القيام به”.

وأضاف “يمكن أن يُترجم الاعتراف بهذا الترابط ، إذا كانت هناك إرادة سياسية، إلى تقدم ملموس نحو حل النزاع. إنني أحث بشدة الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين على اغتنام هذه اللحظة لاتخاذ خطوات نحو السلام، ورفض التحركات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الشعبين وتقويض فرص السلام”.

من جهة ثانية، أشار ملادينوف إلى انه “بصرف النظر عن المخاوف الصحية العاجلة، سيكون لأزمة فيروس كورونا تأثيرًا شديدًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأوسع”.

وقال “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد يهدد وجود السلطة الفلسطينية ذاته. لقد انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين. من المرجح أن تتجاوز الفجوة المالية للسلطة الفلسطينية لعام 2020 مليار دولار أمريكي”.

وأضاف “تقع على إسرائيل مسؤولية حاسمة لضمان رفاه وسلامة الأشخاص الخاضعين لسيطرتها. ونتيجة للاحتلال، فإن للسلطة الفلسطينية نفوذًا محدودًا على اقتصادها ولا تستطيع الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة”.

وأضاف “بعد سلسلة من المشاورات التي أجريت مؤخرًا مع وزيري المالية الإسرائيلي والفلسطيني، يمكنني أن أذكر اليوم أنه تتم مناقشة الإجراءات التي ستضمن، خلال الأشهر الأربعة القادمة، ألا تقل إيرادات التخليص التي حولتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية عن الدولار الأمريكي عن 137 مليون شهريا. هذا هو الحد الأدنى للمبلغ اللازم لضمان السلامة المالية للسلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني”.

وتابع ملادينوف “وفي هذا السياق، أرحب أيضا بإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني عن ميزانية طوارئ تهدف إلى إبقاء الإنفاق العام عند الحد الأدنى. يجب أن تعيد هذه الميزانية توجيه جميع النفقات نحو النفقات المتعلقة بالصحة، ودعم الدخل للضعفاء، ودعم الشركات، واستمرارية الحكومة، بما في ذلك الرواتب والنفقات المتعلقة بالأمن. يجب أيضًا تلبية الاحتياجات الخاصة لغزة في هذه الميزانية”.