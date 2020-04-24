البابا يصلّي لأجل المعلِّمين والطلاب في زمن الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رفع البابا فرنسيس الصلاة على نية المعلِّمين والتلاميذ في زمن انتشار وباء كورونا فيروس، كوفيد 19 المستجد.

وفي عظته خلال القداس الإلهي في كابلة بيت القديسة مرتا صباح الجمعة، رفع البابا صلاته من أجل الصعوبات التي يواجهها الأساتذة والطلاب مع إقفال المدارس في بلدان عديدة بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال البابا وفق ما نشرته إذاعة الفاتيكان، “نصلّي اليوم من أجل المعلّمين الذين عليهم أن يعملوا كثيرًا لكي يؤمِّنوا الدروس عبر الشبكة أو عبر وسائل الاتصالات الأخرى، ونصلّي أيضًا من أجل الطلاب الذين ينبغي عليهم تقديم الامتحانات بأساليب لم يعتادوا عليها”، فـ”لنرافقهم بصلاتنا”.

وفي سياق آخر، توقف البابا في عظته عند عمل الراعي، قائلا إن المسيح يعلّم الرعاة أن يكونوا قريبين من الناس”. وأردف “إن شعب الله مُتعب لأنّه يطلب على الدوام من رعاته أمورًا ملموسة وعلى الراعي أن يعتني بما يطلبه الشعب”.

وأشار الى أن المسيح يقول لرعاة اليوم: “أعطوا الناس الطعام، المواساة ودلوهم على الطرق التي ينبغي سلكها للخروج”، من حالة الضيق التي يعيشونها.

وحذّر بيرغوليو من تجربة السلطة، مبينا أن “سلطة الراعي هي الخدمة، وعندما يخطئ عند هذه النقطة يدمّر الراعي دعوته ويصبح مجرد مدير شركة راعوية وليس راعيًا”. واختتم بالقول “لنصلِّ من أجل الرعاة لكي يعلّمهم الرب ألا يخافوا من أن يكونوا قريبين من الناس”.