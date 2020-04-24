باحثة إيطالية: لا أدلة على انتقال فيروس كورونا جنسياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت باحثة إيطالية أن ليست هناك ثمة أدلة حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عن طريق الممارسة الجنسية.

وأضافت مديرة علم الأحياء الدقيقة السريرية، الفيرولوجيا وتشخيصات الطوارئ الحيوية بمستشفى ساكّو في ميلانو، ماريا ريتا جيزموندو في تصريحات إذاعية الجمعة، “لقد شوهد في تشريح الجثث أن الفيروس موجود في الخصيتين أيضًا”.

وأشارت المسؤولة الصحية الى أن “الفرضية هي أن فيروس كورونا يختبئ داخل الخصيتين ليتمكن لاحقا من الإنتشار والعودة لإصابة الشخص مجدداً”، أو أن “الخصيتين تصبحان مخزناً للفيروس، وهذا يفسر أيضًا فتك الفيروس الأكبر تجاه الرجال”.

ولفتت عالمة الفيروسات الى أنه “مع ذلك، فلم يتم في الوقت الحالي العثور على آثار للفيروس في الحيوانات المنوية، لذلك لا يوجد دليل على أنه ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي”.

أما بالنسبة للفرضية القائلة بأن الفيروس نشأ في مختبر، فقد قالت الباحثة: “لا أعتقد أننا سنعرف ذلك على الإطلاق. حتى لو تم اكتشافه، فستكون قنبلة جيوسياسية هائلة لدرجة أنه لن يكون من الضروري الكشف عنها”.

وذكّرت جيزموندو أن “عملا بحثيا نُشر في مجلة (Nature)، كشف أن الفيروس لم تتم هندسته، ولكن بالطبع، هذا لا يستبعد إحتمال وقوع حادث مختبري”. واختتمت بالقول “عند دخول الصين، الولايات المتحدة وروسيا في أي قطاع كان، فهناك دائمًا اتهامات توجهها ضد بعضها البعض”.