بلجيكا: وباء كوفيد 19 يودي بحياة 190 شخصاً اضافياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات أن وباء كوفيد 19 أودى بحياة 190 شخصاً إضافياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 6680 شخصاً.

وأشار عضو المركز ستيفن فان غوشت، المختص بعلم الوبائيات، في المؤتمر الصحفي اليومي إلى أن عدد الوفيات آخذ بالانخفاض تدريجياً وكذلك عدد المقبولين في المستشفيات والخاضعين للعلاج بوحدات العناية المركزة.

هذا وقد تم تسجيل تعافي 322 شخصاً مقابل قبول 210 آخرين إلى المشافي بسبب وباء كوفيد 19 خلال يوم واحد.

ويلاحظ فان غوشت انخفاض الضغط في المستشفيات، إذ انخفض عدد من يعالجون فيها إلى 4527 شخصاً منهم 970 في وحدات العناية المركزة.

ورداً على سؤال حول إجراءات تخفيف العزل المفترض الإعلان عنها اليوم من قبل رئيسة الوزراء صوفي ويلمس، أكد العالم البلجيكي على ضرورة توخي الحذر والعودة ببطء وبشكل تدريجي إلى “الحياة الطبيعية”.

وتابع قائلاً: “يجب أن نعلم أن الفيروس لم يختف، وانه بالإمكان العودة للعزل في حال لاحظنا تزايد اعداد المصابين في الفترة القادمة”.