رئيس إيني: عام 2020 معقد لكن لدينا نقاط قوة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أن عام 2020 معقد، لكن لدينا نقاط قوة.

وقال ديسكالزي معلقاً على نتائج الربع الأول لعام 2020، التي وافق عليها مجلس إدارة المجموعة أمس، إن “الفترة التي نمر بها منذ آذار/مارس الماضي هي الأكثر تعقيدًا بالنسبة للاقتصاد العالمي في السنوات السبعين الماضية وما بعدها”، وأنه “بالنسبة لقطاع الطاقة، وبشكل خاص صناعة النفط والغاز، قد يكون التعقيد أكبر نظراً للتداخل بين آثار الوباء وانهيار أسعار النفط”.

وذكر مدير (إيني) أن شركته “تواجه هذه الفترة بالاعتماد على نظام تشغيلي آمن لموظفيها ومقاوليها ولسكان البلدان المضيفة، كما نتوقع جميعًا عام 2020 معقد”، لكن “بفضل نقاط قوتنا، نتوقع استئناف مسيرتنا سريعًا نحو نموذج أعمال مربح ومستدام بشكل متزايد في أحدث خططنا الاستراتيجية”.

وتابع المدير التنفيذي، “أظهر أفراد أسرة (إيني) قدرة عالية واستعدادًا للتكيف مع ظروف هذه اللحظة الصعبة، مما سمح للمجموعة بالعمل في استمرارية تامة. ولهذا أشكرهم”. بالإضافة إلى ذلك “تظهر حقيبة الأعمال أنها مرنة بشكل لم نشهده في الماضي، في حين أن هيكل رأس المال قوي للغاية”، وذلك “نتيجة العمل المنجز في السنوات الأخيرة”.

وقال ديسكالزي، إنه “على وجه الخصوص، حقيبة (upstream) تتميز بشكل خاص بنقطة تعادل تنافسية وهي مرنة لدرجة تتيح إعادة تشكيل الأنشطة والالتزامات المالية وفقًا لتطورات الوضع”، كما “تتفاعل حقيبة (mid-downstream) بشكل جيد مع أزمة الاستهلاك، مما يؤدي إلى نتيجة تشغيلية أعلى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019”.

وأشار مدير (إيني) الى أنه “بشكل عام، كانت نتيجة التشغيلية أعلى من توقعات السوق”، بينما “موّل صندوق نقد ما قبل الاستثمارات، قطاع العمل بـ1.9 مليار يورو”، مبينا أن “الميزانية تتمتع عموما برصيد مثالي، لكنها قبل كل شيء، توفر 16 مليار يورو من السيولة التي ستسمح للمجموعة بإدارة انكماش النشاط بسبب انخفاض الأسعار وانتشار الوباء، وبكل سهولة”.