ايطاليا تدعم دعوة وليامز لهدنة انسانية في ليبيا خلال رمضان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت ايطاليا عن “الدعم القوي” لنداء الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الداعي لوقف اطلاق النار ولهدنة انسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة في مذكرة “تأمل إيطاليا في أن تنضم علانية جميع الدول والمنظمات الدولية، التي هي جزء من عملية برلين، الى هذا النداء كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار” في ليبيا

وأضافت “بينما اشتد القتال للأسف في الأسابيع الأخيرة، يمثل شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح، كما حدث بالفعل، وإن كان لفترة وجيزة في آب/أغسطس 2019 خلال عيد الأضحى، من أجل مواجهة طوارئ كوفيد-19 واستئناف مسار الحوار السياسي ومحاولة تخفيف صعوبات ومعاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا، بمن فيهم النازحون والمهاجرون وطالبو اللجوء.

وكانت ستيفاني قد أعربت خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس عن الامل، ومع بداية شهر رمضان، أن تعيد أطراف النزاع وداعموها الخارجيون النظر في قرار مواصلة القتال في خضم وباء فيروس كورونا المدمر، الذي يلقي بظلاله الرهيبة على ليبيا.