رئيس الوفد الاوروبي: لا يمكن لبريطانيا رفض التمديد وابطاء المفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات العلاقة المستقبلية مع بريطانيا، ميشيل بارنييه على عدم واقعية رفض لندن لتمديد الفترة الانتقالية وابطاء المفاوضات في الوقت نفسه.

وكان بارنييه يتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين لندن وبروكسل عبر دائرة فيديو مغلقة، بشأن العلاقات المستقبلية ما بعد المرحلة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام الحالي.

في هذا الإطار، اكد بارنييه أن بريطانيا رفضت أي تمديد للفترة الانتقالية الحالية إلى ما بعد نهاية العام الحالي، رغم أن اتفاق بريكست يتضمن إمكانية التمديد لعام أو عامين.

وعبر المفاوض الأوروبي عن احباطه لعدم تمكن الوفدين من احراز أي تقدم في المفاوضات، بسبب ما وصفه بعدم الشفافية وعدم التماسك في تقديم الاقتراح.

ومضى بارنييه قائلاً: “لا يمكننا أن نقبل بالتقدم على مسارات محددة دون أخرى، كما لا يمكننا التوصل إلى اتفاق تجاري بدون حل مشكلة الصيد”.

ودافع عن موقف المفوضية، التي تقود المفاوضات باسم الدول الـ 27، مشيرا الى أنها تقدمت باقتراح يعالج كافة الملفات، بينما لم تقدم لندن إلا مقترحات مجزأة.

لا يمكن لبريطانيا أن تفرض مدة تفاوض قصيرة، دون تقديم حلول للمسائل الشائكة، فـ”هذا يعيدنا إلى إمكانيات الوصول إلى بريكست حقيقي بدون اتفاق”، حسب كلام بارنييه.

وأشار إلى أن الصيد جزء هام من الاتفاق الذي يريد الاتحاد التوصل إليه مع بريطانيا.

كما عبر المسؤول الأوروبي عن أسفه لعدم قبول بريطانيا بمرجعية محكمة العدل الأوروبية وكذلك عدم رغبتها بالالتزام بالمعايير والقيم الأوروبية.

هذا و يؤكد الأوروبيون انهم منفتحون على تمديد الفترة الانتقالية لعام أو عامين بشرط اتخاذ القرار بشكل مشترك مع لندن قبل نهاية شهر حزيران/يونيو القادم.

وفند بارنييه الاتهامات الموجهة له باستئناف المفاوضات في وقت يتركز فيه العمل الأوروبي على مكافحة وباء كورونا، موضحاً أن متابعة الأمر هي ضرورة واقعية للطرفين.