قضائي إيطالي يدعو لتحرك الدولة قبل استغلال المافيا لأزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا قضائي إيطالي الى التخطيط بشكل عاجل لعملية إعادة البناء لمرحلة ما بعد فيروس كورونا وإلا فستسبقنا المافيا في ذلك.

وفي تصريحات لصحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية الجمعة، قال مدعي عام باليرمو وتورينو جان كارلو كازيللي، إن “من الواضح جدا أن هذا الوباء يسبب، بالإضافة إلى الضرر الذي يلحقه بجودة الحياة وسلامة الناس، فهو يسبب صدمة مالية هائلة”، وبالتالي “فإن الصمود في هذه الحالة يعني توفير مساعدات ضخمة على المستويين الوطني والأوروبي وفي أقرب وقت ممكن”.

وأضاف القضائي أن “من المرجح أيضا أن الأنشطة العديدة التي تجلعها فترة التوقف هذه جراء انتشار الوباء، تركع على ركبتيها، تجازف بالإغلاق عاجلا”، مؤكد أن “هذا الأمر يفسح فرصًا جديدة للميل الى النهب، الكامن في الحمض النووي للمافيا”.

وأشار كازيللي الى أن “موقفا كئيبا أصلا كهذا، يمكنه أن يفضي إلى كارثة”. ومن هنا “تأتي الحاجة المطلقة للتحرك بشكل استباقي من خلال التخطيط في الوقت المناسب (كما يحدث حاليا) لأشكال مكافحة فعالة، تؤثر على أولى مظاهر انفتاح شهية المافيا”. واختتم بالقول إن “هذا أيضا نوع من المقاومة”.