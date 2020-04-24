ناتو يشجع العمل على تشكيل حكومة في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) كافة الزعماء السياسيين في أفغانستان ومؤيديهم للعمل معاً لحل خلافاتهم وتشكيل حكومة شاملة.

.وجاء في بيان الحلف الصادر اليوم، بشأن احتمالات بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية: “يجب أن تعمل الجهات السياسية الأفغانية على الاستفادة هذه الفرصة التاريخية من أجل تحقيق السلام”.

ورحب الحلف بإنشاء فريق تفاوضي شامل، داعياً حركة طالبان إلى الدخول في مفاوضات مع هذا الفريق دون مزيد من التأخير.

إلى ذلك، يرى الحلف أن الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان يشكل عنصراً أساسياً من عناصر السلام في البلاد.

ويأمل الحلف أن تعمل الأطراف المختلفة في أفغانستان لمنع تحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهابيين.

كما ناشد الحلف حركة طالبان إلى الحد من العنف وتهيئة الظروف المواتية لبدء المفاوضات ، وذكر في بيانه “يشجع ناتو الأطراف الأفغانية إلى إظهار حسن النية من خلال تسريع عمليات الافراج عن السجناء كإجراء لبناء الثقة”.

ولفت الحلف النظر إلى انتشار وباء كوفيد 19، يجعل من الضروري اتخاذ تدابير تهدئة لحماية الشعب الأفغاني.

كما أكد الحلف على التزامه الطويل الأمد في أفغانستان، خاصة لجهة مرافقة قوات الأمن الأفغانية وتدعيم قدراتها، مشيرا الى أن “الآن هو الوقت المناسب للعمل لدعم السلام المستدام”، كما جاء في البيان.