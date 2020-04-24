مسؤول صحي ايطالي يدعو للحذر في تدابير رفع الاغلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس المعهد الايطالي العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرو على أن “حالات الاصابة بفيروس كورونا آخذة في التناقص في كل مكان”، ولكنه رأى خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنه “لا تزال هناك حاجة إلى توخي الحذر فيما يتعلق بتدابير إعادة الفتح لأن الوضع يختلف من منطقة الى أخرى”.

وأشار المسؤول الصحي الايطالي الى أن “حقيقة وجود بيانات إيجابية لا يعني خفض الحذر . يجب أن يكون هناك حذر كبير، ففي وقت قصير يمكن أن يعود المنحنى الوبائي للارتفاع”. وأضاف رئيس المعهد العالي للصحة “من الممكن التدخل لاحتواء أي انتشار محتمل اذا كان محدودا ولكن يصعب ذلك في حالة حدوث انتشار واسع”.

وقال “لنمضي خطوة واحدة في كل مرة، فبدون توخي الحذر ، يمكن أن يعاود معدل الاصابات بالوباء في الارتفاع وفي وقت وجيز”.