المفوضية الأوروبية تعلن تنظيم مؤتمر عالمي للمانحين للتصدي لكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تنظيم مؤتمر عالمي لجمع الأموال للتصدي لوباء كورونا في الرابع من آيار/مايو القادم.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي في رسالة عبر الفيديو بُثت اليوم، الى أن الهدف من هذا المؤتمر هو حشد الجهود الدولية لجمع مبلغ يصل إلى 7,5 مليار دولار مخصص لإيجاد آليات كشف وعلاجات ولقاحات لوباء كورونا.

وتريد المفوضية من هذا التحرك جمع الأطراف الدولية من طبية وسياسية واقتصادية لتأمين مستلزمات علاج كورونا على مستوى عالمي وبكلفة معقولة ليكون في متناول الجميع.

وجاء في رسالة فون دير لاين: “إن وباء كورونا مشكلة عالمية لا يمكن حلها إلا بجهد عالمي”.

وسيُدعى للمؤتمر المذكور، الذي سيُنظم بمشاركة منظمة الصحة العالميةممثلون عن حكومات العديد من الدول الأعضاء وقطاعات الأعمال، ومنظمات مجتمع مدني ومختصين.

يذكر أن وباء كورونا قد أصاب حتى الآن 2,5 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم، وأودى بحياة 180 ألف شخص ولا زال يضرب بقوة في بلدان عديدة.

وكانت فون دير لاين قد عقدت اليوم اجتماعاً افتراضياً مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدة أطراف دولية.