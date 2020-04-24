أجواء كئيبة في الجمعة الأولى من رمضان بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- سادت اجواء كئيبة في الجمعة الأولى نمن شره رمضان في مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص.

وفي وقت كان يؤم فيه أكثر من 150 ألف مصل المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان فانه اليوم كان فارغا.

واقتصرت الصلاة بالمسجد على حراسه وبعض كبار موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس يثت على الانترنت خطبة الجمعة التي القاها الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، داخل الاقصى.

في خطبة الجمعة القصيرة والمقتضبة، قال الشيخ حسين “إن الأنظار تتجه إلى الأقصى في رمضان شهر الأقصى، لكن الأقدار والأحداث شاءت أن يكون هذا الحال، ونسأل الله أن يلطف بالبشرية جمعاء وأن يجنبنا الوباء الفتاك”.

ومن جهته قال الشيخ يوسف ابو سنينه ، خطيب المسجد الأقصى، ” لقد بلغنا الستين من عمرنا وما رأينا يوما من أيام المسجد الأٌقصى كما هو الحال في هذا اليوم”.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس قررت اغلاق المسجد الأقصى في شهر رمضان لتفادي إصابة المصلين بفيروس كورونا.