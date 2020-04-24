وفيات كورونا بايطاليا تناهز الـ26 ألفا بعد تسجيل 420 وفاة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات رسمية صدرت عن هيئة الدفاع المدني في ايطاليا بأنه تم تسجيل 420 حالة وفاة جديدة من مرضى فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الكلي لضحايا الجائحة الى 25 ألفا و969.

ووفق المعطيات المعلنة مساء اليوم الجمعة عن الاصابات بالفيروس، يوجد حاليًا 106 ألفا و527 حالة إيجابية لكوفيد-19، أي أقل بـ 321 عن أمس.

وتشير البيانات الى أن العدد الاجمالي للمتعافين من الوباء يبلغ اليوم 60 ألفا و 498 شخص، بعد أن تماثل ألفان و922 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

كما أن عدد مرضى كوفيد -19 في المستشفيات آخذ في التناقص: حيث يتلقى الآن العلاج هناك 22 ألفا و 68 مريض، بانخفاض قدره 803، كما يتراجع كذلك المرضى بحالات خطيرة في وحدات العناية المركزة ، حيث يبلغون اليوم 2173، ما يعادل 94 مريضا أقل عن بيانات الامس.

أما الحالات الايجابية قيد الحجر الصحي المنزلي فهي اليوم 82 ألفا و286 حالة