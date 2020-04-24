مفوضية حقوق الانسان: التدفق الحر للمعلومات اساسي بجهود محاربة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف- أشارت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، ميشيل باشيليت، إلى أن “التدفق الحرّ للمعلومات هو أمر أساسي في جهود محاربة كوفيد-19، إذ يقدّم الإعلام المستقل منصة حرّة أمام الأطباء والخبراء للتحدث بحرية وتقاسم المعلومات بين بعضهم البعض ومع الجماهير”.

وقالت المسؤولة الاممية في بيان: “استخدمت بعض الدول تفشي فيروس كورونا المستجد كذريعة لتقييد المعلومات وحظر الانتقاد. إن الإعلام الحرّ دائما ما يكون مهما ونعتمد عليه الآن أكثر من ذي قبل، خلال هذه الجائحة. ومع مكوث الكثير من الناس في المنزل خشية على صحتهم وسبل عيشهم، فإن التقارير الموثوقة والدقيقة هي شريان الحياة لنا جميعا”.

أوضحت باشيليت في البيان أن تصريحات بعض القادة السياسيين الموجهة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام خلقت بيئة معادية لسلامتهم وقدرتهم على القيام بعملهم.

ووفق الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن القادة السياسيين الذين ينتقدون الصحفيين بشكل مثير للقلق هم المشتبه بهم المعتادون، وأضاف: “إنهم القادة الذين انخرطوا في تصرفات مشابهة في السابق، ويرفضون تحمّل الانتقاد لسياساتهم ويأبون النقاش الحرّ”، مشيرا إلى وقوع حالات اعتداء على الصحفيين في الولايات المتحدة وتركيا وبنغلاديش وتنزانيا والفلبين والأردن والسعودية وغواتيمالا والصين والمكسيك، وغيرها.

وقال كولفيل: “إن الصحفيين يقومون بدور مهم خاصة فيما يتعلق بالقضايا الشائكة المرتبطة بالجائحة، مثل السؤال عن متى يكون تخفيف القيود آمنا، وكيف يمكن تخفيفها. هذه القضايا تتطلب نقاشا عامّا”.