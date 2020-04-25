سفيرة العراق لدى روما: نشارك ايطاليا آلامها ونتضامن مع شعبها الصديق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت سفيرة العراق لدى روما، صفية طالب السهيل، إننا نشارك ايطاليا آلامها ونبدي تضامننا مع شعبها الصديق.

هذا وقد قامت سفارة جمورية العراق في روما مساء أمس الجمعة، بإنارة واجهة مبناها بألوان الراية الإيطالية، تضامناً مع البلاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، للمناسبة، أضافت السفيرة السهيل أنه “كما اختلطت دماء الايطاليين مع الدماء العراقية في عمليات مكافحة الارهاب ودعم الاستقرار”، هكذا “تمتزج اليوم الوان العلم الايطالي مع العلم العراقي على واجهة السفارة في روما”.

وأشارت الدبلوماسية العراقية الى أن هذه اللفتة تأتي “لننقل رسالة عراقية بيوم التحرير الايطالي الذي يتزامن هذا العام مع الجهود الوطنية والدولية لمكافحة إرهاب فيروس كورونا”.

وخلصت السفيرة العراقية الى القول، إن “العراق يقف مع ايطاليا، يشاركها آلامها ويتضامن مع شعبها الصديق”.