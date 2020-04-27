اليمين الايطالي ينضم للكنيسة في انتقاد الحكومة على ابقاء حظر فتح الكنائس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-انضمت قوى بالمعارضة الى مجلس الاساقفة الايطاليين الذي انتقد بشدة عدم تضمين اعادة فتح الكنائس في المرسوم الحكومي الجديد الخاص بتخفيف حالة الاغلاق، أو ما يوصف بالمرحلة الثانية لطوارئ فيروس كورونا والتي ستبدأ في الرابع من أيار/مايو المقبل

وقالت زعيمة الحزب اليميني المعارض (اخوة ايطاليا) جورجيا ميلوني “اضطرت الكنيسة لاسماع صوتها، من خلال مجلس الاساقفة، بالاحتجاج على تقييد الحريات الأساسية. أخيرا بدأ الحديث عن المشكلة : لا يمكن دوس الحقوق الدستورية عبر مرسوم حكومي. لقد طفح الكيل”.

أما زعيم حزب (فورتسا ايتاليا) رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، فقد رأى آنه “باعتبار أن الحكومة تعتقد الآن توفر شروط إعادة فتح العديد من أنشطة العمل، يبدو لي أنه من غير المعقول الحفاظ على حظر المراسم الدينية. فمثل العمل في المصنع أو في المكتب، كذلك يمكن أن تتم الصلوات والمشاركة في القداس مع الامتثال الصارم بإجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من احتياطات الحماية الشخصية”.

وكان مجلس الاساقفة قد وصف مواصلة منع مشاركة العامة في الصلوت بالكنائس بـ”الامر غير المقبول”، محذرا من “انتهاك ممارسة حرية العبادة”. ونتيجة لهذه الضغوط، أفادت مصادر برئاسة الوزراء بأن الحكومة بصدد دراسة بروتوكول يسمح بالصلاة في الكنائس مع بدء المرحلة الثانية لطوارئ كورونا.