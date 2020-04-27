طوارئ كورونا بايطاليا: 333 وفاة جديدة وتراجع قياسي لمرضى العناية المركزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-اعلنت السلطات الايطالية مساء الاثنين تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الكلي لضحايا الجائحة في البلاد الى 26 ألفا و977.

ووفق المعطيات التي أعلنتها هيئة الدفاع المدني في المؤتمر الخاص بطوارئ كوفيد 19، فان عدد مرضى وحدات العناية المركزة قد انخفض لاول مرة منذ 16 آذار/مارس تحت سقف الألفين (1851 مريض حاليا) وبعد أن كان سجل 4 آلاف و68 في الثالث من الشهر الجاري.

وأكد رئيس الدفاع المدني أنجيلو بوريللي على أنه يوجد حاليًا 105 ألفا و813 حالة إيجابية للفيروس، وهي حصيلة أقل بـ 290 عن أمس.

أما مجمل الذين اصيبوا بالفيروس، بما فيهم المتعافون والموتى والحالات الايجابية النشطة، فيبلغ 199 ألفا و414.

وأعلن رئيس هيئة الدفاع المدني الى أن العدد الاجمالي للمتعافين من الوباء يبلغ اليوم 66 ألفا و 624 شخص، بعد أن تماثل ألف و696 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.